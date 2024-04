Cuando uno se plantea vender su coche hay muchas cosas detrás, la principal suele ser para comprar uno nuevo que se adapte mejor a tus circunstancias. No obstante, también puede deberse a que empieza a dar problemas y quieres quitártelo de encima o no le das el suficiente uso, pero dentro de todo ello hay quien se fija bien en un aspecto clave: venderlo en el mejor momento para que no haya perdido tanto valor y la venta te reporte grandes beneficios. Entonces llega la gran pregunta: ¿cuál es el mejor momento para venderlo?