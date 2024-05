La novedad de la DGT que te puede costar hasta 200 euros de multa

La multa por usar el carril izquierdo, si no es estrictamente necesario para adelantar, será de 200 euros y la infracción puede conllevar la pérdida de puntos en el carné. ¿Te parece demasiado por no volver al carril derecho de inmediato? Pues aunque hoy brille el sol y el verano se aproxime y estés deseoso de acelerar, el invierno llega, aunque no quieras, y si te ves en una situación de emergencia en carretera no querrás que un distraído bloquee el paso de la ayuda.