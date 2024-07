La historia del Rolls-Royce de Freddie Mercury que ayuda a los heridos en Ucrania

La leyenda cuenta que el coche era el lugar en el que Freddie tenía la costumbre de juntar a Brian May, John Deacon y Taylor para firmar los contratos de la banda durante los años 80. El vocalista lo conservaría hasta su muerte en noviembre de 1991, cuando el VIH acabó con su vida. Después lo heredaría su hermana Kashmira Bulsara, y el modelo apareció en el estreno del musical 'Queen. We Will Rock You' en 2002. Sin embargo, para la película 'Bohemian Rhapsody' de 2018 no se empleo el auténtico Rolls de Mercury, sino otro similar.