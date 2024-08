¿Dónde están los túneles del tiempo en España?

Seguro que has oído hablar de ellos. Esos túneles que no te permiten viajar en el tiempo, pero en ellos puedes entrar y que haya un sol que raja las piedras y cuando sales por el otro extremo unos minutos después el día está completamente nublado e incluso puede que esté lloviendo. Son los conocidos como túneles del tiempo, túneles creados normalmente para atravesar una montaña para no tener que dar un gran rodeo con el coche y facilitar la circulación.