Por kilometraje o por tiempo: cuándo hay que cambiar el aceite del coche

Con el verano los desplazamientos se multiplican, especialmente en agosto, cuando la mayoría de la gente tiene sus vacaciones y eligen el coche como medio de transporte . Para ello es esencial tenerlo bien preparado para no llevarte sorpresas desagradables en mitad de tu viaje por carretera. Cosas básicas a las que prestarle atención y otras que puede que se te olviden, pero como son clave para que todo el engranaje funcione perfectamente, como puede ser el aceite . ¿Cada cuánto hay que cambiarlo? ¿Es mejor hacerlo cada cierto tiempo o cuando se cumple un kilometraje concreto?

Esta es una duda que tiene más de un conductor, que no sabe exactamente cuando es el momento ideal para cambiarle el aceite al coche, aunque muchos directamente aprovechan cuando tiene que pasar la ITV para hacerlo. Sin embargo, cualquier mecánico e incluso los fabricantes sostienen que el cambio de aceite es d e gran importancia para el correcto funcionamiento del motor . Ahora bien, ¿cuál es el momento indicado?

En todo caso, la gran mayoría de los coches actualmente incluyen una luz que indica si es necesario cambiar el aceite o no, aunque los más antiguos no la tienen. Señales que pueden avisarte de que es momento de cambiarlo es cuando los gases que expulsa el tubo de escape empiezan a ser muy oscuros o si el motor hace ruidos bruscos y raros.

Ese sería el momento ideal para acudir al taller y hacer el cambio de aceite y, por qué no, que le hagan una revisión al coche para dejarlo perfecto para correr por el asfalto y arreglar cualquier problema que pueda tener y del que no te has percatado. El precio del cambio de aceite normalmente ronda entre los 80 y los 100 euros, aunque todo depende del coche y del tipo de producto que se utilice, por lo que el coste puede verse incrementado.