Las multas por exceso de velocidad son, con diferencia, las más habituales en España. En 2021, la Dirección General de Tráfico interpuso 4,79 millones de sanciones relacionadas con infracciones al volante, de las cuales 3,05 millones corresponden a denuncias por exceso de velocidad. Es decir, en España un 64% de las multas tienen como objetivo castigar a los conductores que van demasiado rápido . Evitar esa penalización tiene fácil solución, no correr más allá del límite de la vía. Sin embargo, un despiste puede tener cualquiera y, si acabas de recibir la temida carta en tu casa, buscarás la manera de evitar pagar.

Hasta el momento, cuando se recibía una multa, se tenía una fotografía en donde se veía la matrícula, pero poco más se decía al respecto. Ahora la situación ha cambiado, no basta con que en la multa aparezca una única fotografía, sino que tienen que adjuntarse dos fotografías distintas que haya tomado el radar . Solo así será realmente válida la multa .

Esto se produce después de que el Juzgado Contencioso-Administrativo le dio la razón a un conductor tras recibir una multa en un radar fijo. Lo que sucedió aquí es que no tenía operador, por lo tanto, se daban dos fotogramas que, en realidad, uno era una ampliación de la otra fotografía. Visto todo ello, el Juzgado decidió desestimarlo pues se consideró que hacía falta una segunda imagen .

La Orden de 2020 que regula los radares establece que los radares que funcionan “sin la presencia de un operador que vigile su funcionamiento y que no sean capaces de detectar, seguir e identificar inequívocamente el objetivo durante todo el proceso de medición se les exigirá al menos dos fotogramas tomados en diferentes instantes”.

Es decir, en principio las dos fotografías no serían obligatorias en el caso de los radares móviles si en todo momento estén controlados o vigilados por Agentes de la Guardia Civil, policías autonómicas o municipales. El problema se plantea con los radares embarcados en vehículos que funcionan en modo fijo y con los radares fijos. Ha habido sentencias en las que los jueces han anulado multas por estimar que no había “la presencia continua de un operador”.

Algo que podemos hacer es pedir la verificación del radar en la que figure si el radar funciona o no sin la presencia de un agente. También comprobar lo que se indica en la denuncia. Y a través del expediente Administrativo en donde figure o no si hay agente. En todo caso las fotografías tienen que mostrar solo un vehículo de forma inequívoca. De no hacerlo, se podría anular la multa.