Aunque la tendencia de las marcas de coches es hacer diseños grandes, también sacan coches mini perfectos para zonas urbanas. Cuando se habla de un coche eléctrico se tiende a pensar que los kilómetros de la homologación no tienen por qué ser reales, no obstante en los coches más pequeños, perfectos para ciudad, es muy fácil de comprobarlo de primera mano. Para hacer vida en ciudad no hay nada como un coche pequeño y práctico. Analizamos el mercado de los coches eléctricos en buscar de los mejores en relación calidad-precio, ¿te subes?