No obstante, al contrario de lo que muchos pudieran pensar, también requieren de mantenimiento como las de cambio manual y sufren averías mecánicas . En Uppers nos hemos acercado a nuestro taller de confianza para que nos expliquen los fallos más habituales en la caja de cambios y cómo se puede dañar la caja de cambios . En concreto, hemos preguntado a qué debemos prestar atención y cómo saber si está mal la caja de cambios . El objetivo es simple: que funcione a la perfección, alargar su vida útil y poner remedio antes de que la avería se convierta en una factura elevadísima.

En un vehículo de este tipo no hay pedal de embrague, ya que es la propia caja de cambios automática la que incorpora un sistema que transmite la fuerza del motor a través de la presión hidráulica generada por un convertidor de par. La caja convierte dicha presión en movimiento hacia las ruedas del vehículo al acoplar o desacoplar unas determinadas piezas internas. Cuando aparece un comportamiento dispar en los cambios de las marchas o el motor se revoluciona y la marcha no entra como debe, sin suavidad, es que algo falla. Puede suceder que no haya presión suficiente que mantenga los discos del embrague bloqueados lo que provoca que entre una marcha y salte a otra. Otra posibilidad es que estos discos ya se hayan desgastado, patine el embrague y se revolucione el motor antes de tiempo.