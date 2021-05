Los factores que afectan a la duración de nuestros neumáticos son muy variados, y pueden ir desde nuestro modo de conducción a la climatología o el tipo de vehículo que empleemos. Sin embargo, nosotros mismos podemos alargar su vida útil si seguimos una serie de recomendaciones . Y si no nos crees, aquí tienes una lista de consejos elaborada por Goodyear con los que no solo podrás mejorar la duración de tus ruedas, sino también ahorrarte unos buenos euros.

Comprueba la presión de los neumáticos

Examina la banda de rodadura

Tan solo tenemos que echarle un vistazo. Si vemos que la banda de rodadura tiene algún objeto incrustado o un desgaste asimétrico en el centro o en los bordes, es más que probable que nuestras ruedas tengan algún problema. Además, si la profundidad es menor de 1,66 mm, tendremos que cambiarlas: es un síntoma inequívoco de que ya no funcionan como deberían .

Rota las ruedas

Parece que no, pero los neumáticos se desgastan de manera distinta dependiendo de la posición en la que se encuentren.

Equilibra y alinea las ruedas

Si notas que tu vehículo se desplaza hacia cualquier lado, que el volante vibra o que no está bien centrado cuando conducimos en línea recta, revisa tu vehículo. Es más que probable que las ruedas estén mal alineadas, lo que no solo reducirá su vida útil, sino también su efectividad. Así que, no lo dudes: ve a un taller mecánico y compruébalo.