El frío afecta gravemente a nuestros coches. Independientemente de si duermen en el garaje o a la intemperie, cuando bajan las temperaturas todas las partes de nuestro vehículo se resienten, experimentando toda clase de problemas que pueden complicarnos la conducción. Una de las piezas que más sufre los efectos del invierno es el motor, un elemento diseñado para funcionar en un intervalo muy concreto de temperaturas que puede darnos muchos disgustos si no lo arrancamos con cuidado . Para evitar sufrimientos innecesarios, este invierno ármate de paciencia y sigue estos consejos a la hora de poner en marcha el motor de tu coche.

Limpia el coche

Antes de intentar encender el motor, lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que nuestro coche está en buenas condiciones . Descongela la cerradura y las puertas de tu vehículo y quita el hielo que haya podido acumularse en los cristales. Esto no solo te permitirá entrar, sino que aumentará tu seguridad al volante.

Paciencia

En caso de tener un vehículo que use gasolina, vigila que las bujías no tengan ningún problema. Si están en buen estado, podrás accionar el contacto y arrancar al momento. Si no, deberás limpiarlas o reemplazarlas.