Cuando nuestro carnet de conducir está próximo a caducar, los trámites para su renovación se nos hacen muy cuesta arriba. No hay que desesperarse porque la Administración se ha modernizado bastante y ya casi todo se puede hacer a distancia. Desde Uppers vamos a explicar cómo renovar el carnet de conducir desde casa. Ten en cuenta una normativa importante: está prohibido conducir una vez haya caducado el permiso , de modo que comprueba cuál es la fecha de validez del tuyo para planificar con tiempo su renovación.

La Dirección General de Tráfico permite iniciar el trámite con tres meses de antelación antes de su caducidad. Aquí hay una salvedad: que esa pérdida de vigencia del permiso no se deba a una pérdida de todos los puntos. Además, adelantarse no supone restar días de validez porque la del nuevo documento comienza en la fecha en la que caducó el antiguo. A su vez, cabe la posibilidad de renovar el carnet si ya estuviera caducado, pero hasta volverlo a tener no está permitido conducir.