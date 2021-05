La leyenda siempre ha estado ahí, conductor de coche caro, más maleducado. Ahora un estudio confirma algunas actitudes

Tras analizar el comportamiento de los conductores, una investigación aclara que los que tienen un coche de alta gama cometen más infracciones

También son menos considerados con los peatones, les cuesta mucho más cederles el paso

Salir a la calle con el coche y no tener algún que otro enfado al volante es prácticamente un milagro. Si no pita alguien que va bastante desesperado por la carretera está el que te roba el aparcamiento, el que decide no hacer el ceda el paso o quien te apura para terminar adelantándote por la derecha. Y esto dejando las rotondas a un lado. Total, que al final tú también terminas de mala leche. Pero, ¿te has fijado en quién es el conductor de esos coches que siempre van a trompicones? Pues parece que la leyenda es cierta, los conductores de coches de alta gama son más maleducados. Y lo dice un estudio, aunque no mete a todos en el mismo saco.

Hace unos años la revista PNAS publicó una investigación sobre los comportamientos y tendencias poco éticas de la población en el que se comparaban diversas actuaciones en carretera en población con mayor y menor poder adquisitivo. ¿El resultado? Pues que aquellos conductores que tienen coches de alta gama, más caros, por lo general son menos respetuosos sobre el asfalto y no tienen tanta consideración con los peatones.

Coche más caro, menos respeto en el asfalto

En el estudio fueron clave dos casos para llegar a formular estas afirmaciones. Por una parte se analizó profundamente como 274 conductores cortaban o no el paso a otros vehículos en las calles o carreteras con varios carriles, o si respetaban el paso de otros coches cuando estos no tenían la preferencia en una intersección. Pero no solo se puso el ojo en la actitud con el resto de coches, también con los peatones y cómo era la reacción de los conductores al llegar a un paso de cebra, en este caso tomando una muestra de 152 conductores.

Pues bien, según relata el estudio, los coches de alta gama son los que más tienden a realizar infracciones, cortar el paso o no respetar la prioridad en carretera frente a otros vehículos, mientras que con respecto a los peatones también hay polémica, ya que por lo general no respetan los pasos de peatón y no permiten que los transeúntes lo crucen. Solo con los datos del estudio, el 34'9% no cedió el paso. En definitiva, según los autores de la investigación: "las personas de clase alta tienen más probabilidades de infringir la ley mientras conducen en comparación con las personas de clase baja".

Algunos son prudentes: hay que investigar más