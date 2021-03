La moto posiblemente sea el vehículo que más libertad aporta a sus conductores, por eso no es de extrañar que muchas personas se animen a subirse sobre las dos ruedas en plena madurez, cuando buscan nuevas experiencias, como las que te puede aportar una motocicleta. Y la edad no es un impedimento, ya que no hay un límite para decir "hasta aquí". Ahora bien, todo depende de las circunstancias personales de cada uno, por eso a partir de los 60 años la renovación del carnet dependerá de las condiciones físicas de la persona.