Parece que la telefonía móvil está aguantando relativamente bien el tirón, lo mismo que la producción de ordenadores, neveras o videoconsolas, pero el sector de la automoción está en pánico desde hace meses. La ausencia de estos pequeños sistemas inteligentes ha parado o va a parar, prácticamente, todas las fábricas de coches españolas, y también en el resto del mundo. Unas paran días enteros, otras suprimen turnos, otras dan prioridad a unos modelos frente a otros porque necesitan unos chips que no llegan ni van a llegar pronto… y si esto está creando paros cardiacos entre los más altos cargos de todas las empresas y factorías automovilísticas, a nivel usuario, también nos afecta, y mucho más de lo que crees. Toma nota.

Junto al Turismo, la industria del automóvil es la segunda más importante en España. A pesar de que hay más marcas en el mercado de origen francés, alemán, italiano o británico, prácticamente todas ellas tienen fábricas en nuestro suelo. En 2019 se fabricaron casi 2.800.000 coches en las fábricas que marcas como Renault, Ford, Seat, Volkswagen, Mercedes, Nissan, Opel, Citroën (ambas PSA, ahora Stellantis) poseen en España. El coronavirus y la crisis se llevaron por delante más de medio millón de vehículos fabricados en suelo patrio en 2020 y todo apunta a que este año no lleguemos, ni de lejos, a los dos millones de unidades fabricadas.

Para que os hagáis una idea de la escasez que hay en el mercado y la dificultad para que lleguen a todo el que los demanda, la fábrica de Mercedes-Benz en Vitoria lleva un mes parada, y son tres turnos non stop. La factoría de Figueruelas (Opel/Stellantis) pierde turnos por docenas. Martorell, sede de Seat, ha parado ya más de 20 días, tres más que la de Almussafes de Ford. En Vigo (Citroën/Stellantis) poco más o menos y Renault tiene activos varios ERTE en todas sus fábricas. El parón industrial por culpa del coronavirus ha sido una cerilla gigante en el inmenso barril de combustible que es el planeta ahora mismo. Y en septiembre se están produciendo aún más paros y más largos.

Entre que el poder adquisitivo de los españoles desciende de manera increíble, cada vez somos más y más pobres, y que la pandemia ha asolado la economía de todo el mundo, la situación empieza a ser más complicada de lo que parece. L as matriculaciones de coches bajan y bajan cada mes , en parte porque los bolsillos están al límite de gasto, y además, cuando quieres comprar un coche te dicen que, tal y como lo quieres, tienes que esperar unos cuantos meses. Los microchips y semiconductores están dificultando muy mucho la recuperación de los países industriales, más si cabe, los que tienen un pilar importante de la economía en el mundo de la automoción.

Pero eso no es lo peor. Los fabricantes de este tipo de elementos aseguran que la crisis de abastecimiento no acabará antes de finales del año próximo. Además, los datos no invitan al optimismo, ya que las ventas siguen descendiendo con respecto al año pasado, ya de por sí más bajo que el 2019. Hablamos de un 30% menos de ventas de coches en España, una auténtica tragedia.