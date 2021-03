Uno de los temas que más dudas generan en el mundo de la conducción es la garantía de los coches. A la hora de realizar la revisión de sus vehículos, son muchos los conductores que se preguntan si perderán la cobertura si acuden a un taller independiente en vez de al oficial de la marca, pero lo cierto es que no hay motivo para preocuparse. Y es que desde hace unos años, los automovilistas tienen plena libertad para llevar sus vehículos a cualquier taller, ya sea oficial o independiente, sin perder su cobertura legal.

La garantía oficial

La garantía oficial es una norma que protege al comprador de los posibles defectos de fábrica o problemas prematuros obligando al fabricante a hacerse cargo de la reparación sin que esto suponga algún coste para el usuario. Al igual que ocurre con todos los productos, un coche tiene una garantía legal de dos años, y es imposible renunciar a ella. Pero la garantía no cubre todos los problemas del coche, sino aquellos que puedan relacionarse con un problema de fabricación, y es aquí donde surge la duda. Y es que durante estos 24 meses de garantía, los vehículos pueden sufrir toda clase averías que no aparezcan recogidas en su cobertura legal, por lo que nos preguntamos: ¿debo repararlos en sus talleres oficiales o puedo ir a uno independiente?

La nueva legislación

Hasta 2010, los consumidores estaban obligados a arreglar sus coches en los talleres oficiales de la marca, lo que limitaba las opciones de los compradores e impone un único precio: el del concesionario. Sin embargo, la publicación en el segundo semestre de 2010 del Reglamento 461/2010 cambiaría la situación. Y es que esta nueva normativa establece que los fabricantes no pueden condicionar la garantía de reparación y mantenimiento de sus vehículos al uso en exclusiva de sus talleres, es decir, ofrece libertad al usuario para reparar en cualquier taller libre, pudiendo ahorrarse costes sin que esto repercuta en su cobertura legal. Aun así, hay que tener en cuenta que estas reparaciones deberán realizarse siguiendo el libro de mantenimiento, que el taller independiente tendrá que sellar para que quede constancia de su reparación.

Cuestiones a tener en cuenta

A la hora de hablar de nuestros coches, hay una serie de cuestiones que debemos tener en cuenta antes de llevarlos a reparar. La primera es que, a pesar de que la garantía tenga una duración de dos años, solo se considerarán defectos de fábrica aquellos problemas que aparezcan en los seis primeros meses de vida del vehículo. Pasado este tiempo, el conductor deberá demostrar ante el vendedor que la avería que se ha producido obedece a un defecto de fabricación y no a un accidente o mal uso. Además, la garantía perderá su vigencia si no se realizan las revisiones marcadas por el fabricante, así que no te olvides hacerlas.