Cuando se quiere ahorrar no solo se hace en la compra en el supermercado, también en otros ámbitos, como en el coche. Por eso mismo no es de extrañar que siempre busquemos la gasolinera que tiene unos céntimos más barato el litro de carburante para así ahorrarnos unos euros en combustible al año que no están nada mal para nuestro bolsillo, más ahora, en plenas vacaciones cuando los desplazamientos se multiplican. Pero esos surtidores low cost están llenos de mitos, como que su combustible es de peor calidad y, por eso mismo, dañará más fácilmente nuestro vehículo, siendo un peligro para su vida útil. Entonces, ¿son verdaderamente recomendables las gasolineras baratas?