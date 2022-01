Igual no los conoces, o aún no has oído hablar de estos modelos, pero si quieres, ya puedes comprar en España un coche de hidrógeno. El Hyundai Nexo y el Toyota Mirai son los pioneros en una tecnología que, muchos dicen, será el futuro de la automoción y el verdadero sustituto de los motores térmicos, y no la electricidad. Honda, BMW y Jaguar Land Rover ya tienen modelos de calle para desarrollar una nueva forma de movilidad que, nos guste o no, va a ir ganando enteros con el paso del tiempo.