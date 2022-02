Puestos en contexto, presentamos aquí a Iván Solera (46 años), periodista y buen amigo del que suscribe, que no ha tenido ningún problema en darnos unas cuantas claves y contarnos su experiencia, tras participar en todas las ediciones salvo en la primera, indicaciones que ayudarán sin duda a los que se animen a liarse la manta a la cabeza y vivir nuevas aventuras.

Solera compró un viejo Renault 4, un “zarrio”; como dice él, por apenas mil euros. 400 euros más en piezas y cinco meses de trabajo incesante , dieron sus frutos. “Todos los fines de semana dedicamos tiempo al coche. Le cambiamos un montón de cosas, suspensiones incluidas. Lo subimos al hidráulico, al menos, cien veces. Incuantificable el trabajo realizado, la verdad. A mí me gusta trastear en el coche pero es mi padre el que de verdad le ha echado horas y horas, le encanta”, asegura Iván. “Tratamos de hacer el coche lo más fiable posible, la rapidez no vale aquí, y para eso hay que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo, más que dinero”, confirma.

Como dijimos al principio, este tipo de competiciones, basadas en la regularidad o en el bajo consumo no requieren una forma física especial, ni ser un as del volante, siempre con el pedal pisado a fondo, de ahí que la edad de los competidores suele ser bastante Upper. “Rara es la pareja de piloto y copiloto que no son padre e hijo, matrimonio, o amigos ya entraditos en años. Siempre te encuentras algún jovenzuelo con ganas de aventura y probar cosas nuevas, pero la mayoría está en los 50 para arriba”, afirma Solera sin titubeos.