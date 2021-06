La que se ha liado en el Congreso de los Diputados con el tema de la subida del impuesto de matriculación a los vehículos desde el 1 de enero de 2021. Los más comunes de los mortales no se explican que se pueda cobrar un impuesto tan relevante por ley sin ser aprobado por el Congreso y ratificado por el Senado… y resulta que una enmienda a una propuesta de Ley de un grupo político ha hecho que el Congreso pueda echar por tierra la subida del impuesto de matriculación, basado en calcular el tipo impositivo no por el consumo y las emisiones de la norma NEDC, ya desfasada e irreal, sino por el nuevo WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), con el que el dato de CO2 sube en torno al 20% y, por tanto, los gramos de emisiones, por lo que la mayoría de coches salta de escalón impositivo, repercutiendo directamente en el precio final.

Y otra cosa importante por si te lo estás preguntando. Pierde la ilusión: si eres de los que ha comprado coche en estos primeros meses del año y entiendes que te deberían devolver el dinero de más pagado por él, no habrá efecto retroactivo y no podrás recuperar esos euros por el impuesto extra que pagaste. Obviamente, entendemos que se pondrán denuncias y el proceso jurídico será largo, pero de primeras, no te devolverán el dinero.