El futuro es hoy: los coches eléctricos con más autonomía que puedes comprar hoy mismo

Aún hoy, en 2022, los inconvenientes del coche eléctricos son numerosos. Todo apunta a que en unos años no habrá otra alternativa, el horizonte europeo en 2035, aún sin confirmar, indica que los coches eléctricos dominarán el mundo civilizado , nunca mejor dicho. Pero claro, la infraestructura pública de recarga sigue siendo lamentable, los precios de los coches eléctricos, salvo honrosas excepciones, son mucho más elevados que los de combustión y, por supuesto, la autonomía real dista mucho de la homologada, por mucho que se empeñen las marcas en vender lo contrario.

Así las cosas, nosotros no te vamos a vender la moto ni te vamos a contar cosas que no son. La Asociación de Automóviles de Noruega (NAF) hace pruebas reales en condiciones similares con todos los modelos eléctricos del mercado. Nos hemos cerciorado de que son los mismos modelos, exactamente, que se venden en España, para que no haya ninguna duda.