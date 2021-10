Naturalmente, los límites de velocidad en las carreteras imposibilitan que estas fantasías automovilísticas puedan llevarse a cabo por los pueblos y ciudades de nuestro territorio. La seguridad es, al fin y al cabo, lo más importante, el aspecto por el que debemos velar siempre que nos sentemos al volante. Ya no solo por nosotros, sino por los demás. En España, se calcula que cada año más de 1.000 personas pierden la vida en la carretera , una cifra escalofriante que demuestra que aún hay mucho que hacer por nuestra seguridad vial.

De nuevo, a este circuito también lo conocemos más por su localidad, Cheste, que por su nombre verdadero. Ubicado a escasos kilómetros de Valencia, este trazado es principalmente conocido por ser uno de los escenarios de la Moto GP, aunque también ofrece muchas actividades para los aficionados . Entre ellas, cómo no, la posibilidad de hacer tandas en coche o moto. Estás tandas están abiertas a todo el mundo y, por norma general, suele ser necesario reservar previamente para participar en ellas. No obstante, si estás por Valencia y te gusta el motor, siempre puedes probar suerte y acercarte el día que se realicen. Quizá haya un hueco libre .

Con ese nombre, no es de extrañar que uno de los grandes atractivos del circuito sea su Museo del Motor, un espacio en el que podemos ver algunos de los artículos que tocaron la carrera de algunas de las figuras más importantes del sector, como Valentino Rossi, Ayrton Senna, Nigel Mansell o, cómo no, el mismísimo Ángel Nieto. Sin embargo, esto no es lo único que el circuito de Jerez puede ofrecernos. Sede desde 1989 del Gran Premio de Motociclismo de España, en este trazado también podremos disfrutar de unas visitas guiadas que nos descubrirán todos los entresijos del lugar, así como realizar unas tandas en las que sentirnos como un auténtico campeón.