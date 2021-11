Hyundai, Mazda, MG o Ford son marcas que prestan mucha atención a temas importantes que encajan en las necesidades de los más sénior

Uno de cada 6 conductores en España tiene más de 65 años

La edad media de los conductores está subiendo poco a poco de manera progresiva en nuestro país

Accesibilidad, visibilidad, comodidad, tecnología inteligente y nada complicada, asequible al bolsillo, mayor altura al suelo, iluminación nocturna, tamaño contenido, interior modulable, cambio automático… son características ideales que debe atesorar un coche para cualquier persona. Estas cualidades son aún más importantes si el comprador ya es un Upper con toda la experiencia del mundo a sus espaldas.

La media de edad de los españoles al volante sube incesantemente. El miedo al transporte público y el miedo al posible contagio de enfermedades, ha vuelto a lanzar al volante a personas mayores que ya habían dejado de conducir habitualmente, tras probar la comodidad del transporte público y la despreocupación de no tener que estar pendiente de todos los aspectos inherentes al coche y a la conducción.

Pero los tiempos cambian, la pandemia y la crisis de todo tipo ha dado un volantazo brutal a las prioridades de cada uno y, como decimos, cada vez hay más Uppers sénior a los mandos de su coche particular. Es por ello que, si eres de los que necesitas cambiar de vehículo, porque el tuyo no reúne las condiciones necesarias básicas para el día a día, sea nuevo o de segunda mano, toma nota porque te vamos a contar qué coches, por sus características arriba mencionadas, encajan como anillo al dedo a cualquier Upper de 65 en adelante que quiera seguir disfrutando al volante y no sufrir con los aspectos menos gratos de las cuatro ruedas.

Hay medio centenar de marcas que venden coches en nuestro país. Y hay de todo, como en botica. Si investigamos un poquito, en seguida nos daremos cuenta de que hay marcas y modelos que encajan más en las necesidades de los que tienen más de 65 años y siguen conduciendo. Casi el 20% de los conductores, uno de cada seis, tienen ya edad de jubilación. Visto lo visto, vamos a ver unos cuantos coches que encajan, perfectamente, con las necesidades de este tipo de usuarios. ¡Arrancamos!

FORD – Gama Adapta

La marca que, indiscutiblemente, tiene la mayor y mejor RSC en nuestro país, es Ford. RSC significa Responsabilidad Social Corporativa, y la firma americana posee el programa más completo en este sentido. Patrocinios, acciones, colaboraciones con ONG, eventos destinados a la recaudación de fondos… de verdad que es increíble la labor de la marca del óvalo. No sólo patrocinan y ayudan a discapacitados insignes, deportistas paralímpicas como la tiradora Gema Hassen-Bey, a la que patrocinan y ceden un vehículo adaptado como un Ford Ranger, sino que tienen una completa gama de vehículos adaptados para personas con problemas de movilidad. La Ford Tourneo es la estrella de la gama, y de hecho son numerosos los taxis y coches de Servicio Público que eligen este modelo para poder transportar a usuarios de sillas de rueda. Si pueden hacer esto con personas con movilidad reducida, la satisfacción que obtendrán los mayores de 65 será más que interesante. Por último, pocas marcas pueden sacar pecho desarrollando junto a la Fundación ONCE el Programa Ford Adapta, que acerca la automoción a las personas con discapacidad.

NISSAN QASHQAI – Increíble apertura de puertas

La tercera generación del Nissan Qashqai, el pionero SUV que ha roto el mercado de ventas en España y en Europa, reúne muchas de las características ideales para los mayores de 65 años. Sus motores son todos híbridos –incluso el híbrido enchufable está a punto de llegar-, tiene una buena altura al suelo como buen SUV y, sobre todo, lo mejor de lo mejor, sus puertas traseras se abren casi en ángulo recto, lo que permite una accesibilidad a la segunda fila de asientos que ningún otro modelo puede igualar.

IONIQ 5 – El eléctrico que no necesita enchufarse cada día

La nueva marca de modelos eléctricos dependiente de la fábrica Hyundai acaba de sacar al mercado un coche eléctrico con tanta autonomía que no tienes que cargarlo todos los días. Su diseño neo retro apuesta por un gran espacio interior y una accesibilidad fuera de toda duda, gracias a un tamaño de 4,63 metros. Como buen coche eléctrico, no gasta una sola gota de combustible y no emite ninguna partícula nociva al medio ambiente. Pero lo más alucinante es que su versión más potente, con la batería cargada, homologa una autonomía de 686 kilómetros. Para que os hagáis una idea real, con un coche normal de gasolina es difícil llegar a los 600 km sin tener que repostar. Por cierto, el Ioniq 5 tiene un hermano gemelo con el que comparte características, el KIA EV6.

MAZDA CX-30 – Un SUV prémium elegante de gasolina que consume como un diésel

La firma japonesa lleva unos años con una evolución estratosférica. Ha pasado de ser una marca generalista y apenas vender, a codearse con las marcas Premium y despachar coches, más que venderlos. Las características del CX-30 encajan perfectamente en cualquier sénior que no renuncie a la distinción y a la calidad. Por menos de 30.000 euros puedes acceder a este SUV espacioso y de cómodo acceso, con todas las medidas de seguridad y ayudas a la conducción disponibles en el mercado y, encima, su tecnología Skyactiv aporta motores gasolina de 122 y 186 CV, que consumen menos incluso que los diesel. Espectacular.

MG EV ZS - El coche eléctrico más económico y espacioso

No nos engañemos, la compra de un coche requiere disponer de unos ahorros que no siempre coinciden con la de los mayores de 65 años, a pesar de haber estado trabajando durante toda su vida. Por eso sorprende ver que la mítica marca británica ha renacido gracias a un estandarte que es la envidia de todos, un SUV más que habitable y espacioso en su interior, con una calidad muy aceptable y, lo mejor de todo, por un precio que parte de los 22.000 euros, pues te adelantan hasta los 7.000 euros en ayudas del Plan Moves 3. Un coche eléctrico moderno con casi 300 kilómetros de autonomía, 143 CV de potencia y sólo 22.000 euros… es para pensárselo.

HYUNDAI SANTA FE – Siete plazas, hibridación y modularidad máxima