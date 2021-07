Atención a esto, que tiene pinta de ser una oportunidad única. Un compañero Upper vende sus coches, porque en su trabajo no está bien visto que conduzca un coche de la competencia. Los precios no son demasiado económicos, pero aún con eso deberíamos echar una mano a este compañero que está pasando un mal rato –vaya añito le está dando Verstappen y Red Bull-. A pesar de los altos precios, los dos Ferrari que vende Toto Wolf, jefe del equipo Mercedes F1, son ediciones exclusivas que, como poco, no van a perder valor con el paso del tiempo.