¿Es verdad que los Millenials y la Generación Z ya no quieren sacarse el carnet en cuanto cumplen 18 como hiciste tú?

Los bien o mal llamados Millenials, y aún más los miembros de la generación Z, tienen otros intereses. Y muy poco dinero, otra de las claves. Se avecinan cambios gordos a todos los niveles en la sociedad, sin duda gracias a la numerosa y efectiva tecnología de la que disponemos, pero el sentido de la ecología y la economía, también de la posesión, que ya están cambiando, se van a renovar profundamente y habrá que estar con la mente bien abierta no sólo para aceptar los cambios venideros, sino para adaptarnos a ellos y no quedarnos fuera de juego.

De vuelta al habla con los miembros de la Generación Z, más del 60% de ellos no tienen carnet y no tienen intención de sacárselo, ya que conocen a la perfección todas las alternativas disponibles. El miedo a conducir, el elevado coste de un coche y también el de sacarse el carnet, junto a la falta de tiempo ya endémica de nuestra sociedad “tecnologizada”, terminan de matar y rematar al coche en propiedad.

“No tengo intención de sacarme el carnet… ni siquiera me lo planteo. Le he dicho a mi madre que me dé el dinero que cuesta sacarse el carnet de conducir y con él me voy mejor de viaje. Voy a los sitios en metro, en bici, andando… además, soy deportista y mis amigos que no lo son van casi todos en patinete eléctrico. El coche está pasado de moda”, sentencia. Y como Vanessa, la amplia mayoría de la juventud en nuestro país. Sin duda, un ejemplo más que representativo.