El impulso que ha llevado a Enrique y Ángeles a adoptar esta nómada existencia se basa en dos claves. Una, su pasión por el mundo del motor. "Cuando cumplí 18 años, un amigo me regaló un libro titulado En 79 días. Vuelta al mundo en Vespa. Lo había escrito un señor que en 1962 había realizado esa proeza. Aquello me causó una impresión tremenda y de ahí viene mi afición", evoca Enrique. La segunda es su carácter aventurero, presagio de que ni Enrique ni Ángeles iban a pasar su jubilación anclados en un banco de parque.

La fácil vida del nómada de carretera

Turismo a medida

La libertad que les brinda la autocaravana los aleja de los circuitos al uso. Como dice Enrique, "hacemos turismo, pero no vamos de turistas". Suelen llevar las visitas planificadas de antemano: "Como buen ingeniero, soy de mente un poco cuadriculada. Me gusta preparar el viaje". Llegan a donde pocos acceden. "En Fargo fuimos a la oficina de turismo para que nos dieran cierta información y cuál es nuestra sorpresa cuando nos entregan un diploma. Nos dicen: '¡Es que aquí no viene nadie!' La verdad es que no hay nada que ver. El hecho de ir a Fargo es por conocer la ciudad donde hicieron la película".

Gustan de inspeccionar enclaves poco transitados. "Por ejemplo, me entero de que hay un puente espectacular en Virginia… Pues allá que vamos. Ángeles decía: '¿Pero cómo vamos a ir a ver un puente?'. Bueno, como ingeniero me interesa", relata Enrique. "En una ocasión nuestra hija Davinia, que viajaba con nosotros, dijo: 'Me hace ilusión visitar el high school donde se rodó Grease'. Y lo localizamos y fuimos. También hemos a ido a ver The Devil Tower, en Wyoming, donde se rodó Encuentros en la tercera fase. Cuando vi la película hace muchos años, pensé que era un decorado, y cuando te enteras de que es natural, dices: 'Ah, pues quiero ir'. Hacemos cositas de estas". En Las Vegas han estado más de 15 veces. "Lo recomiendo. No por el juego. Tiene un magnífico camping. Como dice mi esposa, es el Disneyland de los adultos".