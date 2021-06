Nick Mason, batería de Pink Floyd, puede que sea uno de los hombres más envidiados del mundo, y no sólo por su música, sino también por su increíble colección de coches que guarda con celo en un hangar de un sitio desconocido en el sur de Inglaterra, junto a avionetas y helicópteros, también de su propiedad.

Si empezamos por el principio y mencionamos quizá el coche más deseado por los entendidos de este planeta, entenderemos cómo se las gasta el bueno de Nick Mason. Sí, el baterista tiene un Ferrari 250 GTO en su garaje. Y lo mejor de todo es que la mayoría de las joyas que guarda al lado, no desmerecen en absoluto al mítico cavallino, considerado por muchos el coche más caro del mundo, valorado la última vez en más de 41 millones de euros.

Es difícil hacer una selección, así que hablaremos de algunos de los más selectos y salpicaremos el reportaje con fotos de esas que dices… me quedo con el que tu no quieras.

FERRARI 250 GTO

MASERATI BIRDCAGE

También conocido como Maserati Tipo 61, su simple visión te paraliza por sus formas… y eso que no conoces su historia. Uno de los pocos que se conservan, es obra del diseño de Giulio Alfieri y fue concebido para la competición. La unidad que conserva Mason es de los que se construyeron en su primer año, pues su corta vida transcurrió entre 1959 y 1961. Su chasis tubular en forma de jaula, de ahí el nombre de este deportivo tridente, fue clave en sus numerosas victorias.

LOLA T297 de 1977

AUTO UNION C-TYPE DE 1936

Personalmente, uno de los que más me gustan. Auto Unión AG fue la unión de cuatro fabricantes de automóviles alemanes entre 1932 y 1936. Fue su manera de sortear la gran depresión tras la I Guerra Mundial y quizá el Type C fuera su primer coche deportivo. A día de hoy esta marca la conocemos como Audi, con sede en Ingolstadt y en los 30 fue el principal oponente de las flechas plateadas de Mercedes. El Type C, que se ha podido ver alguna vez en el Festival de Goodwood con el propio Mason al volante, es un coche de esos que enamora para siempre.