Son las Comunidades Autónomas las encargadas de gestionar las ayudas

Los condicionantes para recibir el máximo dinero son bastantes

No es oro todo lo que reluce: tendrás que declarar las ayudas en el IRPF de 2021

Tras el fracaso administrativo del Plan MOVES II para ayudas a coches eléctricos e híbridos vigente en 2020, el Gobierno ha puesto en marcha una tercera edición para ayudar a la adquisición de vehículos eléctricos. Decimos la palabra fracaso por el descontrol entre gobierno y comunidades que impidió repartir más de la mitad de las ayudas presupuestarias.

A esto también contribuyó la gran cantidad de papeleo y documentación a presentar, que pudo con muchos compradores que querían solicitar la ayuda, pero el esfuerzo y tiempo dedicado a ello fue demasiado, gracias a lo farragoso del asunto que, por supuesto, todo recaía en el propio comprador, sin ninguna guía estamental.

Con estos mimbres, ya tenemos aquí el nuevo plan de ayudas que, ojalá nos equivoquemos, tiene una pinta muy similar, incluso más enrevesada, que el anterior. Hay una cantidad de excepciones y letra pequeña que, si lo añadimos a que la gestión de nuevo será a cargo de las Comunidades Autónomas, que deben hacer las correspondientes convocatorias, pues la cosa no pinta nada bien, pero insisto, ojalá nos equivoquemos.

A priori, más millones que en el Plan MOVES 1 y MOVES 2

La dotación inicial para este Plan MOVES III es de 400 millones. Ya tenemos el primer problema porque la dotación es ampliable a 800 millones, pero no sabemos en qué supuestos se obtendrán esos 400 millones extra; se comenta que si sigue la demanda tras gastar los primeros 400 millones… pero claro, si hay dificultades para solicitar las ayudas… será complicado que se agote el dinero por el aluvión de las solicitudes, a pesar de que haya más compras de estos vehículos de los que podrían beneficiarse de la ayuda.

En cualquier caso, visto que los Plan MOVES anteriores tuvieron como dotación 45 y 100 millones, respectivamente, parece que algo ganamos… si efectivamente esas ayudas se otorgan finalmente.

Teresa Ribera, vicepresidenta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, anunció el 9 de abril las líneas generales del plan de ayudas… que vamos a intentar resumir y aclarar al máximo para no perderse entre tanta información, a veces confusa.

¿Cuándo puedo solicitar las ayudas?

En teoría, ya. Desde el 10 de abril, día siguiente al anuncio oficial, ya ha entrado en vigor. Si tu comunidad autónoma ya se ha puesto las pilas, ya puedes gestionar las ayudas. Si no es así, me da que no podrás hacer nada al respecto. Algunas comunidades ya han anunciado que las ayudas se activarán en verano… sin más detalles.

Por cierto, que el gobierno prevé que este plan llegue hasta el año 2023, con lo que ya empezamos a hacer cuentas y ver que la dotación por año apenas es de 133 millones. Además, nos encantaría decirte a qué ventanillas debes dirigirte o en qué web puedes apuntarte para recibir las ayudas, pero de momento no tenemos noticia de que alguna comunidad haya activado alguna.

Antes de ir al turrón más duro, que sepas que si vives en localidades de menos de 5.000 habitantes, la ayuda adicional es un 10% superior, tanto para la compra de vehículos como para la instalación de infraestructuras de recarga. Eso sí, deberás estar empadronado allí. También te beneficiarás de un 10% de subvención extra si eres una persona con movilidad reducida. Si vas a utilizar el coche para trabajar como autónomo, rollo taxi, VTC, etcétera, también tendrás una cantidad extra.

Hasta 7.000 euros de ayuda

La cantidad máxima de subvención, 7.000 euros, la conseguirás si aprovechas para achatarrar un coche antiguo de más de 7 años de antigüedad. Si sólo quieres comprar sin entregar coche a cambio, la cantidad máxima será de 4.500 euros.

Los cuadros con la cantidad de ayudas en función de cómo sea el vehículo –también motos-, la autonomía de los mismos, si el precio de venta pasa de una cantidad o no, si eres autónomo o trabajador por cuenta ajena, si entregas coche o no, si vives en un pueblo o no, si tienes discapacidad o no… te puedo asegurar que no son fáciles de controlar y entender, así que intentaremos arrojar luz en los supuestos más comunes, para los más comunes de los mortales.

¿Qué vehículos se benefician de estas ayudas?

Hay ayudas a la compra de coches de pila de combustible, vehículos eléctricos de células de combustible, coches eléctricos puros, eléctricos de rango extendido y coches híbridos enchufables, motos eléctricas, furgonetas eléctricas e infraestructuras de recarga.

Para empezar por algún lado, existe un límite de precio. Los coches que reúnan todas las características para recibir ayudas, pero cuesten más de 45.000 euros PVP no podrán acogerse a este ahorro. El límite sube a 53.000 euros para furgonetas y vehículos de 8 y 9 plazas.

En cuanto a autonomía, los eléctricos puros deben tener una autonomía de, como mínimo, 90 kilómetros. Si son híbridos enchufables, deben superar los 30 kilómetros de autonomía para obtener 2.500 euros de descuento si no achatarras coche antiguo. Si llegan a 90, tendrán las mismas ayudas que los eléctricos puros. Los de pila de combustible no tienen requisito de autonomía en modo cero emisiones. Si no entregas coche te puedes descontar hasta 4.500 euros, 7.000 si lo entregas.

Motos, bicis, furgonetas… ¿Entran todas?

Si hablamos de las motos eléctricas, estamos de enhorabuena, porque por fin se las tiene en cuenta en el plan de ayudas a la compra. En este caso, puedes obtener hasta 1.300 euros en el caso de los particulares, 1.100 euros sin achatarrar vehículo, y 750 en el caso de pymes. La moto o scooter eléctrico debe tener una potencia superior a 3 kW –unos 5 CV- y su precio no ser superior a 10.000 euros.

Las bicicletas, por cierto, no están incluidas en el MOVES III. En cuanto a las furgonetas eléctricas o híbridas enchufables, las ayudas suben hasta los 9.000 euros si se achatarra un vehículo de más de 7 años, y se queda en 7.000 euros si no se entrega coche a cambio.

Puntos de recarga… y toca declarar las ayudas en la declaración de la renta

La novedad en este MOVES III es la introducción de las ayudas a la instalación de puntos e infraestructuras de recarga. Si eres particular, una comunidad de propietarios, pequeña o mediana empresa, puedes beneficiarte de un descuento en la misma. Además, establece la obligatoriedad de que los puntos de recarga de acceso público que reciban ayuda estén continuamente disponibles para el usuario y que sean accesibles de forma directa, sin necesidad de registro previo.