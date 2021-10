La revolución de la electrónica en la automoción nos trae innovación, comodidad, rapidez… lo disfrutamos a diario los conductores sin ni siquiera darnos cuenta cuando nos disponemos a entrar en nuestro coche . Desde hace años las llaves ya no se introducen en una cerradura para abrirlo . En los modelos más modernos la apertura es a distancia con una llave inteligente e inalámbrica mientras nos acercamos. En los vehículos menos nuevos se presiona un botón de un mando.

La segunda de las fórmulas es aumentar el alcance de la señal de radiofrecuencia que emite la llave, que siendo de onda corta no supera el metro de distancia. Al incrementar el alcance con un amplificador y repetidor de señal, los cacos provocan que el vehículo siga recibiendo la señal de la llave y no se cierre. A pesar, por ejemplo, de que lo aparquemos en un garaje y hayamos subido a un quinto piso en ascensor. La consecuencia es la misma. No hay bloqueo de puertas y el ladrón podría entrar y encender el coche con un equipo electrónico.