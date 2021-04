Sales de casa, arrancas el coche y te pones en dirección al trabajo, rumbo a visitar a tus padres o simplemente te vas de escapada de fin de semana con la familia. En carretera te encuentras con cientos y cientos de coches pero, ¿alguna vez te has preguntado si esos vehículos con los que te cruzas tienen seguro? Puede ser exactamente igual a tu coche, del mismo color, y hasta del mismo año, pero con una diferencia, circulan por el asfalto sin seguro cual coche fantasma, como si no existiese. ¿Qué consecuencias tiene hacer eso? ¿Qué pasaría en caso de accidente?

Ojo, porque en total representan el 8% del parque móvil de España y no se van de rositas, pues estos vehículos sin asegurar son los responsables de unos 20.000 accidentes anuales y sobre 130.000 conductores reciben una sanción cada año por circular sin los papeles en regla, según establece un estudio de la Fundación Línea Directa. ¿Por qué muchos los denominan zombi? Básicamente porque obviamente están dados de baja en el seguro pero en contra de lo que deberían, en su mayoría siguen en circulación.

La mayoría son coches

Esto último es posible, ya que cuando se habla de coches zombi no solo se hace de aquellos que circulan con total normalidad a pesar de no tener seguro alguno, también entra en esta cifra aquellos que están abandonados en la calle y los que han sido dados de baja de forma temporal porque se va a estar un determinado periodo de tiempo sin arrancarlo.

¿Qué hacer si te ves involucrado en un accidente?

Además, cuando un coche zombi está involucrado en un siniestro los costes de los daños suelen ser más elevados por ese motivo, por no hablar de que es posible que no se tenga la ITV en vigor, y no pasarla conlleva una nueva sanción, esta de unos 500 euros. Para los que se vean afectados por un caso de este tipo les toca armarse de paciencia, pues por lo general estos casos son más lentos por la complejidad de la tramitación.