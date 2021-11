Si echando mano de todos tus ahorros te has comprado un coche grande por comodidad, por la facilidad de entrar y salir… por lo que sea, lamentamos no ser portador de buenas noticias para ti, porque dentro de muy poco, los SUV, monovolúmenes, grandes todoterrenos y coche de dimensiones generosas en general, van a pagar más por aparcar en las ciudades.

Hasta ahora, los parquímetros son capaces de calibrar la tarifa a pagar en función de la etiqueta que lleva cada vehículo. Esto se produce en el momento en el que introduces la matrícula de tu coche en el teclado del parquímetro y la centralita filtra en la base de datos las características del coche en cuestión. Los grandes monovolúmenes, en peligro de extinción, grandes todoterreno, no muy numerosos y, sobre todo, los monovolúmenes más grandes, derivados del segmento C y D (estos ya son mucho más) van a ser los grandes damnificados de la medida.

La medida, que podrá aplicarse ya en 2022, en principio no será obligatoria, según el actual proyecto que se maneja, por los ayuntamientos que puedan aplicarla, aunque, ya se sabe, es muy difícil que un edil renuncie a aumentar los ingresos de una manera tan sencilla. Parece lógico que paguen más los que más contaminan, pero el tema del tamaño no es tan eficaz, porque afectará a familias numerosas que no tengan más remedio que contar con un vehículo grande a pesar de que los ingresos no sean elevados.