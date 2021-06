El caos de las prórrogas aumenta el absentismo

Ahora que las vacaciones están a la vuelta de la esquina, y que muchos conductores querrán realizar alguna que otra escapada para aprovechar sus días de descanso, es recomendable que tengamos nuestro coche a punto para mejorar nuestra seguridad en la carretera y la salud de nuestro bolsillo. Pero ¿qué pasa si, por un motivo u otro, no tienes tiempo para ir a pasar la ITV cuando te corresponde? En caso de que esto te ocurra, no debes preocuparte porque, a diferencia de lo que pueda llegar a parecer, no es necesario que el propietario lleve su propio coche a la inspección para poder aprobarla.

Cualquier persona puede llevar nuestro coche a pasar la ITV

Si bien es cierto que, por lo general, son los propios propietarios quienes llevan su coche a revisión, la realidad es que cualquier otro conocido puede completar este trámite por nosotros. La ITV, a fin de cuentas, es un proceso que atañe en exclusiva al vehículo, en el que se revisa que no hay ningún fallo y que todo funciona correctamente, por lo que es indiferente quién lo lleve o deje de llevar. De hecho, hay incluso talleres que se ofrecen a llevar ellos mismos el coche a revisión, así que, si no tienes tiempo, no te preocupes: no es necesaria tu presencia.