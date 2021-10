Richard Hammond, de Top Gear, vende sus joyas sobre ruedas: quiere montar un taller de restauración de clásicos

Si Jeremy Clarkson puede hacer una serie en Amazon de granjero y James May puede hacer una guía de Japón y pasarse a cocinero también para la misma plataforma, ¿por qué Richard Hammond no va a poder abrir su propio taller de restauración de vehículos clásicos y hacer una serie de TV?

Si no pierdes la pista del trío calavera de Top Gear, seguro que sabes que hace varias temporadas los tres presentadores más desenfadados e informales del mundo están en Amazon con The Grand Tour, un sucedáneo del programa de la BBC que sigue cosechando éxitos entre los entusiastas de todo lo que lleve motor y, también, por qué no, de los que aprecien el fino humor británico que a veces se vuelve grueso según el momento. Es difícil pensar en tres tipos tan distintos y que hayan cuajado en la tele como trío de presentadores / humorísticos como los tres mencionados.