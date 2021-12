En Taycan al aeropuerto, jet privado, minibar sobre ruedas: los hoteles de Porsche para pasar la Nochevieja

Porsche, la marca de coches deportivos que hacen soñar a más de medio mundo, no solo va a cumplir los sueños más racing de muchos afortunados en este planeta sino que ahora, además, les va a hacer mucho más fácil eso, soñar. Y es que Porsche Design Group, junto a Deutsche Hospitality, han creado la empresa Steigenberger Porsche Design Hontels y van a construir hasta 15 hoteles a lo largo y ancho del mundo. Con su paso a los hoteles, Porsche quiere estar presente en las metrópolis más importantes del mundo con su propio sello para dar una vuelta de tuerca al concepto hotelero del lujo y el alto standing.

Últimamente, todo lo que conlleva la etiqueta Life Style o Estilo de Vida triunfa, y Porsche no ha dejado pasar la oportunidad de ofrecer algo que, es verdad, muchos de sus fieles no querrán perderse. Diseño y tecnología no sólo estarán presentes en los afamados vehículos deportivos, sino que los hoteles pretenden ofrecer una experiencia de marca única, concebida a partir de la filosofía de diseño y los valores de la exclusiva marca de estilo de vida Porsche Design.