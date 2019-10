Tesla quiere ser 'El coche fantástico' con Smart Summon: llamar a tu coche para que venga a buscarte

Por el momento, la conducción autónoma total no está permitida en España

Hace 33 años, cuando se estrenó 'El coche fantástico', nos parecía auténtica ciencia ficción que, en algún momento, un coche como KITT pudiera obedecer las órdenes de su dueño y recogernos de manera automática cuando le llamáramos. Ahora, esto se ha hecho realidad… más o menos.

Tesla, la compañía dirigida por Elon Musk (PayPal, SpaceX, HyperLoop…) ha actualizado la versión del sistema operativo de sus vehículos de conducción autónoma lo que, en la práctica, se traduce en que sus vehículos podrían entrar y salir de un aparcamiento sin la necesidad de ser conducidos. En remoto. A distancia. Como si fuéramos el mismísimo Michael Knight.

Con esta nueva versión, llamada Smart Summon, se puede activar la llamada 'Capacidad de conducción autónoma total' o 'Full Self-Driving (FSD)', con un alcance de 61 metros. Gracias a ella, una persona podría 'invocar' a su coche para que fuera a recogerla hasta el punto donde esta se encontrara con su teléfono móvil y la app de Tesla con la ubicación activada.

Una función con polémica

No obstante, no todo iba a ser positivo para Tesla. Para empezar, ha habido críticas porque la versión, a pesar de estar en fase Beta (un paso previo a que una aplicación esté probada al 100%) se ha distribuido únicamente entre usuarios de Tesla en Estados Unidos y Canadá. Además, activar esta nueva opción tiene un precio de 6000 dólares, y no está funcionando nada bien, por lo que ha habido críticas a la compañía por haber 'engañado' a estos usuarios con un producto que no está del todo testeado.

Tal es la falta de testeo que numerosos usuarios de Tesla han inundado las redes sociales subiendo vídeos de lo mal que funciona este sistema en la actualidad. En ellos se puede ver a los Tesla moviéndose de forma errática o tomando excesivas precauciones cuando, en realidad, no las necesitaba.

Por otra parte, la prestigiosa web americana especializada en reviews, Consumer Reports, también ha dado su opinión negativa sobre esta nueva funcionalidad de Tesla, comparando los movimientos que hacen los coches con un "conductor borracho o distraído" y criticando a la compañía de Musk por estar haciendo "una especie de experimento científico" con los usuarios que están probando Smart Summon.

Tesla advierte de sus limitaciones

La empresa, para cubrirse las espaldas de posibles accidentes relacionados con esta nueva funcionalidad automática, se ha apresurado a especificar en su web estadounidense que Smart Summon es, únicamente, para entrar y salir de un parking privado y que, en cualquier caso, el propietario del vehículo tiene que estar en constante contacto visual con el coche para evitar percances.

Además, como dato curioso, Tesla también reconoce que este sistema "podría no reconocer todos los obstáculos", dejando abierta la posibilidad de que el coche, en su camino hasta el propietario, se chocara contra otro coche u objeto, o atropellara a alguien. No obstante, en los vídeos que han subido algunos usuarios, el sistema peca precisamente de lo contrario: de pararse en exceso aunque no haya un peligro real de impacto.

¿Y en España?

En nuestro país no está previsto que llegue esta nueva versión del sistema operativo a corto plazo. Por el momento, únicamente se ha distribuido a los propietarios de Estados Unidos y Canadá. Además, en España aún no está permitida la conducción autónoma de los coches.

Ha habido algunos experimentos y pruebas autorizados de manera puntual por la Dirección General de Tráfico pero, por el momento, lo que prima sigue siendo la máxima de que solo pueden circular coches autónomos hasta un nivel 3, esto es, que, aunque tengan cierto grado de autonomía, sigan dependiendo del control del conductor. Y no, por el momento no está previsto que se actualice el Reglamento de Circulación para permitir los coches autónomos con nivel 4 y 5, donde ya no habría control del conductor.