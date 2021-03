Viajar en autocaravana, el nuevo lujo chino con dos pisos y un ascensor en su interior

Las autocaravanas están de moda. En una época marcada por la pandemia de coronavirus en la que no podemos disfrutar del turismo con normalidad, estos vehículos se han convertido en una de las opciones predilectas de los consumidores a la hora de organizar sus vacaciones, y no es para menos. Viajar en autocaravana no solo nos permite desplazarnos con facilidad, sino que nos ayuda a cumplir con la distancia de seguridad y los protocolos sanitarios contra la Covid-19 mientras disfrutamos de una serie de lujos que hacen que nos sintamos como en casa.