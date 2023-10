¿Tienes un coche histórico? Las ventajas de circular con él por las carreteras españolas

La principal ventaja que tiene hoy por hoy un vehículo histórico es que está exento del cumplimiento de la normativa en materia de anticontaminación . La DGT acordó que los vehículos catalogados como históricos pueden entrar en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) , en parte debido a los pocos coches de este tipo que circulan hoy por nuestro país, de modo que no repercute mucho en la contaminación de las ciudades. Además, la gran mayoría de estos vehículos son utilizados por sus dueños de manera esporádica y no diaria.

Otro de los beneficios es poder espaciar más las visitas a las r evisiones de la ITV . Cuando el vehículo tiene menos de 40 años hay que pasarla cada dos , con entre 40 y 45 años se amplía a tres, y cuando tienen más de 45 años hay que pasarla cada cuatro. Además, estos coches no están forzados a tener elementos obligatorios para la circulación hoy en día si cuando se fabricaron no los equipaban con ellos.

Además, existen varias circunstancias en las que este tipo de vehículos puede sufrir restricciones para su movilidad. En primer lugar, si su sistema de alumbrado no cumple con el Reglamento General de Conducción, no podrá circular entre la puesta y la salida del sol. Si no es capaz de superar los 40 km/h, deberá transitar por el arcén o por la zona más próxima al borde exterior derecho. Y si no alcanza los 60 km/h, tendrá prohibido el acceso a las vías de alta capacidad, como son las autovías o autopistas.