Recordar dónde has aparcado el coche no siempre es fácil, sobre todo si tienes un mal sentido de la orientación o eres una persona un poco olvidadiza. Ya sea porque lo has dejado en una zona especialmente concurrida, porque estás en una ciudad que no conoces o porque, simplemente, llevas tanto tiempo sin conducir que se te ha olvidado la calle exacta en la que lo has aparcado, hay muchas situaciones que pueden hacer que olvides dónde has aparcado tu vehículo.