Lo más probable (o eso esperamos) es que no se te pase por la cabeza conducir desnudo o con un animal atado a la baca del coche, sin embargo, hay países en los que estas acciones no deben sonar tan descabelladas y de hecho las contemplan en sus leyes de tráfico, ya sea para permitirlas o prohibirlas.



Así como llegan las lluvias, llegan las salpicaduras de los coches y una duda que siempre rueda sobre nuestras cabezas. ¿Tiene prevista la DGT una multa de 600€ por salpicar a los peatones al pasar con nuestro coche por los charcos? Respuesta rápida: no, los agentes no van a sancionarte con 600€, ni la DGT tiene prevista tal sanción. Pero más allá de lo que la pura lógica y decencia dicta, que hemos de ser precavidos y considerados y evitar molestias a los peatones.



Empezando por el hecho de que la tabla de sanciones se articula en tres escalas, hasta la más grave, que implica multa de 500€. Y no existe ningún apartado del Reglamento General de Circulación, ni de la tabla de sanciones y multas de tráfico de la DGT, que específicamente indique que el conductor que salpica a los peatones deba ser sancionado con una multa de 600€.



Por otro lado, los agentes encargados de vigilar el Tráfico, por ejemplo, las policías municipales en ciudad, no se dedican a vigilar que los conductores circulan pasando a toda velocidad por los charcos para molestar a los peatones. Pero, insistimos, como conductores deberíamos ser muy cuidadosos, para evitar esa desagradable experiencia a un peatón. Y también deberíamos saber que, efectivamente, sí puede ser una acción punible.



Basta con dirigirnos al Reglamento General de Circulación y, concretamente, al artículo 2 que regula las normas generales para los usuarios de la vía, para encontrarnos con la razón por la cual sí podemos ser sancionados. Si nos dirigimos a las sanciones previstas para el incumplimiento del artículo 2, comprobaremos que se trata de una infracción leve y que, por lo tanto, la máxima multa prevista por la tabla de sanciones de la DGT sería de 100 euros.