Han pasado tres meses desde la aprobación del Plan MOVES III y sólo, a última hora, sobre la bocina, 6 de las 17 comunidades autónomas han puesto en marcha las ayudas. La dejadez de funciones alcanza límites insospechados, justo cuando peor lo está pasando la gente a nivel económico por culpa de la pandemia del Covid-19. El pasado 14 de julio se cumplía el plazo para activar el plan MOVES III y sólo Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla la Mancha, Castilla y León y País Vasco han puesto en marcha el plan. El resto, las otras 11, no lo han hecho en tiempo y forma.

Si ya de por sí es un esfuerzo grande afrontar la compra de un vehículo, no poder beneficiarte de unas pequeñas ayudas por culpa de gobernantes que no hacen su trabajo es realmente triste. Poco o nada se logra así en la lucha por renovar el parque móvil buscando la llegada de unidades menos contaminantes y más cuidadosas con el medio ambiente, como pueden ser vehículos eléctricos e híbridos.

Pero es que llueve sobre mojado. El Plan MOVES II aprobado en 2020, terminó su plazo de concesión y hasta 8 comunidades lo implementaron fuera de fecha. Con los fabricantes y vendedores en pie de guerra por la falta de ayudas y por un mercado que no cesa de bajar, las administraciones no ayudan nada para reactivar una demanda que no tiene pinta de subir.