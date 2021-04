El primer coche en pasar de los 500 km/h ¡puede venir de Albania!

En este país europeo se ha creado de la nada la empresa Arrera Automobili, de la mano de Qendrim Thaqi, un joven hombre de negocios albanés, diseñador y constructor, que parece no haber roto un plato en su vida y que ya estuvo al frente de un proyecto fallido, el del Illyrian PureSport , un supercar ‘made in Albania’ que contaba con un V8 de 850 CV, que finalmente no vio la luz ya que Thaqi decidió emprender una empresa aún mayor, la de crear un hypercar que lograse romper la barrera de los 500 km/h.

La nomenclatura del Arrera SD+ parece que no se ha dejado al azar: la S parece que viene de Gjergj Kastrioti, más conocido por su apodo, 'Skanderbeg', un comandante militar y aristócrata del país del siglo XV, considerado héroe nacional por sus numerosas victorias en el campo de batalla. La D es 500 en numeración romana y el +, no puede ser de otra manera, significa la intención de ir más allá de esa D, de esos 500 km/h. El proyecto no sólo no está en marcha, sino que ya tiene fecha de cristalización: todo indica que, en 2022, veremos el intento del Arrera SD+ de romper la fatídica barrera de velocidad.