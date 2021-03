Quiero comprar coche eléctrico. ¿Me lanzo o espero un par de años?

Cada vez son más, sean Uppers o no, los que se empiezan a plantear la posible compra de un coche eléctrico para sustituir a su viejo gasolina o a su contaminante y achacoso diésel. La duda es entendible , máxime cuando desde las administraciones nos están mandando un mensaje, verbal, inequívoco, aunque sus medidas e impuestos indican prácticamente todo lo contrario. En cualquier caso, vamos a resumir pros y contras y aconsejarte qué haríamos en función de las necesidades de cada hogar.

A favor del coche eléctrico

En contra del coche eléctrico

Precio. Uno de los mayores lastres de este tipo de vehículos. El precio de las baterías, de ion litio la mayoría, algunas de níquel cadmio, es terriblemente elevado, hasta el punto de casi doblar el precio de un coche de similar tamaño y prestaciones parecidas. Por no hablar de que, por ahora, no es posible impedir que las baterías, poco a poco, vayan perdiendo capacidad.

Autonomía. Se habla de muchos proyectos cercanos a los mil kilómetros de autonomía, pero la realidad, en condiciones normales, ni Tesla, ni Porsche, ni Audi, ni nadie superan los 400 kilómetros reales. Muchos fabricantes afirmas que llegan a los casi 500, pero la realidad, después de probar más de una docena de todas las marcas, es que, en un escenario real y en condiciones normales, ninguna se acerca a los 400 kilómetros. Con una conducción exquisita, muy cuidada, digna de eco-rally, y siempre en ciudad, que en frenadas y deceleraciones siempre se recarga algo de batería, es posible llegar a esos 400 kilómetros, pero aún no se puede viajar con ellos, por mucho que Tesla se empeñe en poner súper cargadores estratégicos para poder llegar a destinos de costa desde el centro.

Infraestructura más que deficiente y cada vez, con más impuestos a sus espaldas. Esto es lo que no es entendible. Se anima por activa y por pasiva a sustituir el parque móvil por coches eléctricos y eso deriva en que en casi cada plaza de aparcamiento debería haber un punto de recarga. También es incongruente que en la renovación de la flota ministerial hay cientos de coches gasolina y diesel y apenas una docena de eléctricos. Por último, se acaban de anunciar dos impuestos, uno autonómico y otro estatal, para la instalación de puntos de recarga eléctricos. Está claro que mientras los pocos puntos de recarga que haya no funcionen, estén estropeados o simplemente ocupados por otro coche eléctrico, el tema del coche eléctrico no puede ir hacia adelante nunca.