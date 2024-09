¿A quién no le ha pasado alguna vez? Todos hemos llegado tarde en algún momento de nuestras vidas, ya sea al trabajo, a la fiesta de cumpleaños de nuestro mejor amigo o a recoger a los niños en la escuela. Llegar tarde a veces es inevitable. Eso mismo le ha pasado a la Reina Letizia en la primera audiencia del año . Como explica en sus redes la revista Telva, la esposa de Felipe VI ha hecho esperar en el Palacio de la Zarzuela a las representantes de la Asociación Españolas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA), organización sin ánimo de lucro de la que es Presidenta de Honor.

Ante esta circunstancia, la Reina decidió actuar con naturalidad y explicar ella misma el motivo del retraso. Una audiencia privada previa hizo que la reunión con los responsablesde adELA no pudiera comenzar a la hora pautada.

En nuestro país somos permisivos con los retrasos. Es algo a lo que no se le da demasiada importancia y, por tanto, no es objeto de disculpa; al menos, no de disculpa formal. En otros países, como Reino Unido o Estados Unidos, sí son mucho más estrictos con este asunto. Lo consideran de mala educación, además de una falta de respeto por los demás. El tiempo tiene el mismo valor para todos y el hecho de que alguien lo malgaste o haga perderlo está muy mal visto.