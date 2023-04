El ataque químico alemán en la Segunda Batalla de Ypres no fue el primero en realizarse, pero si fue el primero en llevarse a cabo con éxito . Un éxito relativo: el gas mermó las tropas enemigas e infundió el terror ... pero lo mismo ocurrió entre los propios soldados alemanes que, temerosos de entrar en contacto con el agente tóxico, se rehusaron a tomar las posiciones dejadas por los franceses que huían del campo de batalla cubierto por la niebla de la muerte.

Hay varias paradojas en el desarrollo de los ataques químicos durante la llamada Gran Guerra : no fueron los alemanes quienes los iniciaron, sino los propios franceses, que usaron granadas de gas lacrimógeno en 1914; ni tampoco fueron quienes lo usaron más: fueron los británicos, que reacios a usar gases al principio, terminaron perfeccionando la Guerra Química contra sus enemigos.

En una carta a su madre, McCrae describiría así la virulencia del combate: "Durante diecisiete días ninguno de nosotros ha podido quitarse la ropa o las botas, salvo en alguna ocasión. Durante todo ese tiempo no hemos podido dormir, el fuego de artillería y los disparos de fusil no cesaron ni un minuto… Junto a todo esto, el constante fondo de la muerte, los heridos, los mutilados y la terrible ansiedad de no poder mantener las líneas".