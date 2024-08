Julen Pérez, experto en arquitectura sostenible: "Con madera se pueden construir edificios sexys"

Julen terminó en Londres por amor y casi por casualidad . Él es de Vitoria y, cuando terminó la carrera, viajó para acompañar a la que entonces era su novia y ahora es su mujer a la capital inglesa. “Fue justo antes de la crisis de 2008, me fui un verano a Londres, hice una entrevista en esta oficina, me cogieron justo en el momento en el que les habían concedido el permiso para construir un edificio de madera… y hasta ahora”, explica.

“El problema es que existe muchísima normativa para que los edificios sean sostenibles, eficientes energéticamente y ya somos muy buenos en esa parte y cada vez contaminan menos cuando se utilizan. Pero no existe ninguna normativa en cuanto a los materiales así que se tiende a añadir más cosas para que el edificio sea más eficiente y porque le viene bien a la industria, pero también se contamina muchísimo más. Contaminas para no contaminar ”, resume un Julen que lo explica con un ejemplo.

En este sentido, los bosques que se utilizan para la construcción están certificados. Los edificios vienen de bosques que están explotando de manera sostenible. No se utiliza madera del Amazonas , toda la madera está gestionada de manera sostenible. Por cada árbol que se tala se plantan varios, dependiendo de la normativa de cada país. Además, se aprovechan los bosques viejos, que ya solo emiten CO2 porque esos árboles ya no hacen la fotosíntesis.

Esta idea se refuerza con el concepto del carbono secuestrado. “Los árboles, mientras crecen, transforman CO2 en oxígeno. Es lo que llamamos el carbono secuestrado. Más o menos en un metro cúbico de madera se acumula una tonelada de CO2, pero no desaparece. Esa tonelada está dentro de la madera y si esa madera se quema o se pudre, ese CO2 vuelve a la atmósfera. Con nuestros edificios y nuestra arquitectura queremos que esas toneladas de CO2 queden secuestradas para siempre, que no vuelvan a la atmósfera”.

Julen ha ido evolucionando respecto a ello: “Cuando me hablaban de biofilia, al principio, me parecía algo muy esotérico pero el tiempo me ha demostrado lo contrario. Existen estudios científicos que demuestran que los beneficios son objetivos. Se reducen los niveles de estrés por estar rodeado de materiales naturales, se reduce la tensión sanguínea, baja el pulso… Está claro que los materiales naturales ayudan a eso”.

Con este catálogo, que está aprobado para Inglaterra pero que se puede adaptar a la normativa de cualquier país, se demuestra que “ se puede construir de manera de manera segura, no solo para las personas sino también para el edificio. El fuego ya no es un problema ”, concluye.

Así pues, la construcción en madera parece no tener límites y ser el futuro. “Se podrían construir edificios de 20 ó 30 plantas, pero ese no es el objetivo. La idea es que sean reciclables, que evolucionen dentro de las ciudades. La sostenibilidad está en edificios de seis a ocho plantas. No pasa nada por hacer torres de acero y hormigón, pero el 80% de los edificios de las ciudades no son esos, son los silenciosos que pasan desapercibidos y es ahí donde hacemos la diferencia. Hay que encontrar el equilibrio entre la rapidez, el precio, la estética y la sostenibilidad”.