Estamos en la era de las redes sociales y a partir de este momento asistiremos a la difusión masiva de informaciones, unas ciertas y otras no tanto, y todo tipo de teorías, entre las que no falta la conspiración. La libertad informativa es extraordinaria, pero ¿sabemos filtrar la información?

María Sahuquillo, corresponsal en Moscú para El País, anunciaba a las 6,00 de la mañana, la operación militar en el Donbás y el mensaje a la nación de Putin: "Rusia luchará por la desmilitarización y desnacificación de Ucrania y juzgará a aquellos que cometieron crímenes contra los ciudadanos pacíficos". Pocas horas después, describía el ánimo en la calle: "Colas en gasolineras, cajeros automáticos y supermercados en Sloviansk, en el Donbás, donde esta mañana se han escuchado varias explosiones. Yo me he cruzado con un tanque ucraniano. La gente está nerviosa, pero no hay pánico". Idéntica semblanza ofrecía la corresponsal en Kiev de Informativos Telecinco, Sol Macaluso, atrapada a primera hora de la mañana en una cola en mitad de la carretera.