César Goldi, objetor, sobre los 20 años sin mili en España: "A pesar de la cárcel, aquella lucha valió la pena"

Ante la oleada de objetores de conciencia, en 1984 el Gobierno planteó la posibilidad de realizar una prestación sustitutoria, pero la gran mayoría de los objetores se negó a aceptarla, por lo que se declararon insumisos . Entre febrero y junio de 1989, se presentaron de forma voluntaria ante los jueces de diferentes capitales españolas cerca de 200 jóvenes insumisos que se negaban a hacer ninguno de los dos servicios que estaban obligados a realizar los hombres al cumplir los 18 años, bajo pena de cárcel de un mínimo de dos años, cuatro meses y un día, si no lo hacían. A ellos se fueron sumando muchos más y la ola fue imparable. 1.500 ingresaron en prisión. Otros consiguieron ser absueltos y algunos incluso se exiliaron.

En 1993, Goldi, uno de aquellos insumisos, fue condenado a dos años, cuatro meses y un día de prisión menor en el centro penitenciario de A Coruña. Su condena provocó pintadas por toda Galicia exigiendo su libertad bajo el letrero 'Goldi Libre'. Desde Santiago de Compostela, su ciudad de residencia, recuerda con nitidez aquellos episodios: "Tomé esta lucha como un proceso necesario, tanto desde el punto de vista personal como social. Fue una etapa de protesta pacífica, juicios, condenas, ingresos en prisión y lucha por lo que yo consideré un derecho coherente con mis principios pacifistas y de no violencia. La sensación que me producía la persecución era desoladora, pero sabía que valía la pena y me satisface saber que el movimiento fue decisivo".