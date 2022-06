Las tablets son los dispositivos preferidos por los adultos senior para navegar en internet. Sus dimensiones, superiores a las de un smartphone, le convierten en un soporte más cómodo para videollamadas con los hijos o los nietos , y además, son ideales para consumir contenidos de entretenimiento debido a su pantalla más grande. Además, son más manejables que un PC o un portátil, por lo que pueden ser trasladados de un lado a otro sin miedo. La interfaz clara, fácil de usar y de entender, también es un punto a favor de este aparato. Si se le añaden aplicaciones básicas su función no tiene nada que envidiar a la de un teléfono móvil.

Es un hecho que con los años perdemos agudeza visual, parece la vista cansada y aumentan la miopía y el astigmatismo. Pero esos problemas no deberían hacernos perder el hábito de la lectura, una de las actividades que más ayudan a mantener el cerebro activo. Una solución ideal para seguir disfrutando de de la lectura la proporcionan los libros electrónicos, dispositivos que permiten elegir el tamaño de letra, el nivel de intensidad y la temperatura de luz de la pantalla, ofreciendo la experiencia de lectura más cómoda posible.

Un detector de humo puede salvarnos la vida. Se trata de un equipo diseñado para detectar la presencia de un foco de fuego en el hogar y avisar del peligro de incendio emitiendo una señal acústica. Existen dos tipos: los detectores iónicos y los ópticos. Ambos son sensibles a los humos de combustión, aunque los iónicos lo son algo más que el resto. Normalmente, no es suficiente con un solo detector para toda la casa. Lo más recomendable es tener uno por habitación, aunque un solo detector en el pasillo junto a la cocina ya puede marcar la diferencia.

Estos aparatos han protagonizado otra revolución tecnológica en el hogar. Gracias a ellos ya no tenemos por qué agacharnos ni colocarnos en posturas peligrosas para llegar a rincones de acceso complicado, como debajo de la cama, de los armarios o de los sillones. Los robots aspiradores por WiFi mantienen la casa libre de suciedad de forma automática y muy sencilla . Lo hacen de forma más rápida y ofrecen varios modos de limpieza: barrido, aspiración o fregado.

Este aparato se compone de un transmisor y varios receptores que podemos colocar en aquellos objetos que tendemos a perder más fácilmente. Incluso podemos utilizarlos en nuestras mascotas. Con ellos no tendremos que buscar por toda la casa ese juego de llaves que no termina de aparecer. Basta con una señal acústica para advertirnos de su localización. Estos receptores también pueden colgarse en el collar de nuestras mascotas para hallar con exactitud su ubicación cuando se empeñan en no estar visibles.