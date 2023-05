Famosos que cumplen 67 y están en su mejor momento

El sistema de pensiones se va ajustando a la edad biológica y a las circunstancias demográficas. En unos años la edad legal de jubilación se fijará en 67

¿En qué condiciones llegamos a esta edad? Nombres como el de Tom Hanks, Mel Gibson o Imanol Arias lo dicen todo

Retrasar la jubilación les ayuda a seguir cumpliendo años en unas condiciones físicas y cognitivas envidiables

En 1956 no hubo mala cosecha, a pesar de la ola de frío siberiano que afectó a toda Europa y dejó baldíos nuestros olivos. El cine estrenó 'Moby Dick', de John Huston, y 'Calabuch', de Luis García Berlanga. Se celebró el primer Festival de Eurovisión, a Juan Ramón Jiménez le concedieron el Nobel de Literatura y el Real Madrid ganó su primera Copa de Europa. También en nacimientos, la añada fue excelente: Imanol Arias, Mel Gibson o Tom Hanks. Cumplen este año esos 67 en los que el sistema de pensiones ha puesto la mirada y lo hacen en un momento de frenética actividad.

A esta selección cabría añadir muchos otros nombres populares. Carlos Herrera, que dirige el matinal de la Cadena COPE; el mago David Copperfield, que solo con sus espectáculos como ilusionista en Las Vegas gana unos 60 millones de dólares al año; Theresa May, la ex primera ministra británica que sigue levantando su voz política; o el millonario Steve Ballmer, propietario del equipo de baloncesto L.A. Clippers, el conjunto deportivo más acaudalado del planeta. ¡Hasta Homer Simpson acaba de soplar 67 velas!

Como vemos, viven un estupendo momento personal y profesional. En activo y sin prisa por la jubilación. Acumulan años, pero también conocimientos que transmiten a las nuevas generaciones desde sus respectivas atalayas.

Tom Hanks, vital y eternamente enamorado

Es verdad que los 67 le llegan acompañados con un premio Razzie -el anti Oscar- por su trabajo como representante de Elvis Presley en la película biográfica 'Elvis', pero el actor está en candelero. Su papel de Geppetto en la nueva versión de Disney de 'Pinocho' ha tenido mejor consideración y puede presumir de una de las carreras más largas y exitosas. Sigue siendo uno de los actores más aclamados. Este año ha debutado como novelista con 'Otra gran obra maestra del cine', donde fusiona sus vivencias personales con la ficción. Al oscarizado actor le sobran motivos para saltar, bailar y cantar como lo hizo, junto a su mujer Rita Wilson, en el Estadio Olímpico de Barcelona durante el último concierto de su ídolo y amigo Bruce Springsteen.

Imanol Arias: entre función y función, una pausa para rodar

Nació un 26 de abril en la localidad leonesa de Riaño. Después de debutar en teatro con hombres de la talla de Pedro Olea, José Tamayo o Miguel Narros, se quedó para siempre en nuestras retinas regalándonos interpretaciones magistrales en cine, televisión y teatro. En este momento vive un momento de plena satisfacción con su papel en 'Muerte de un viajante', una obra teatral que le tiene de gira por España y América. Solo se permitirá una pausa veraniega que aprovechará para grabar una nueva temporada de la serie 'Cuéntame'.

En abril, por cierto, terminó el rodaje de 'La bandera', una película basada en la obra de Guillem Clua 'Al damunt dels nostres cants' con estreno previsto para finales de 2023. Está tan encantado con el teatro que pasaría el resto de su vida interpretando 'Muerte de un viajante', excepto si le tientan con alguna obra más. "Ahora -dice- estoy necesitado profesionalmente de ir aprendiendo y sé que en el teatro tengo una vida por delante personalmente, porque me enseña mucho, y cuando entro es un vicio y dejo todos los demás".

Paul Young: aniversario por todo lo alto

Después de superar el duelo por su esposa Stacy, fallecida a los 52 años a causa de un cáncer cerebral, el famoso cantante de los ochenta sigue activo, haciendo música y celebrando el 30 aniversario de su álbum 'The Crossing' con un nuevo trabajo que lanzará en junio en vinilo turquesa y en CD. Incluye fotos, notas, entrevistas y la letra de todas las canciones. Se encuentra, además, a punto de iniciar una gira en la que aprovechará para hablar sobre su carrera y las historias que hay detrás de sus éxitos e interpretará canciones como su nuevo sencillo 'When the stars go blue'. Ha anunciado que habrá más álbumes y también sus propias memorias.

Mel Gibson, la serenidad de la madurez

Es una de esas estrellas de Hollywood incombustibles. Ostentó el título de hombre más atractivo del planeta y hoy sigue levantando pasiones. A pesar de que últimamente se prodiga más como director y productor que como actor, luce un espectacular cuerpo de culturista gracias a sus entrenamientos físicos y nutricionales con Samantha Jackson. Pronto le veremos en 'The Continental', la serie spin-off de la famosa saga cinematográfica de acción 'John Wick'. Y si todo sale según lo previsto, en 2024 aparecerá como director y protagonista en 'Arma Letal 5', otra de las sagas más icónicas de Hollyood. Después de una vida de continuos escándalos, en los que cruzó numerosas líneas rojas, disfruta de una madurez serena junto a su novia Rosalind Ross, de 32 años, y su noveno hijo, de seis.

Mimi Rogers y su mejor rutina contra la edad

La actriz estadounidense, que alcanzó la fama con la película 'La sombra del testigo', en 1987, ahora trabaja en series como 'Bosch Legacy', un spin off secuela de la serie de detectives 'Bosch'. Interpreta a la implacable abogada Honey Chandler. Fue la primera esposa de Tom Cruise, pero su romance no llegó a los tres años. La intérprete no ha parado de trabajar. Recientemente, declaraba en una entrevista que su mejor rutina contra la edad consiste en tomarse un tiempo para apreciar las cosas buenas que le ofrece la vida.

Peter Hook, una leyenda viva

El bajista, cantante y empresario británico sorprendía hace unas semanas en Ciudad de México junto a The Smashing Pumpkins versionando 'No Love Lost', de Joy Division. Antes había tocado con su propia banda Peter Hook&The Light. En octubre tiene prevista una gira británica con actuaciones en Londres, Liverpool y Wolverhampton. Es toda una leyenda viva de la música. Cofundó Joy Division, donde tocó junto a Bernard Sumer y Ian Curtis. El suicidio de este último hizo que se reinventaran como New Order. En 2019 contó su apasionante biografía en 'The Hacienda. Cómo no dirigir un club'.

Antonio Muñoz Molina: compromiso con el tiempo

Es uno de nuestros novelistas imprescindibles y columnistas más comprometidos con su tiempo. Ha celebrado su 67 cumpleaños con el premio Cedro 2023, por su defensa de los derechos de autor, su trabajo como creador y su militancia constante en favor de una cultura sostenible.

Paul Cook, el baterista que reivindica el punk