Alba Lago: "El presente y el futuro es 'Silver"

Al fin y al cabo, los Boomers y la Generación X no solo son las franjas de la pirámide de población con el nivel adquisitivo más alto, sino que también siguen intactas sus ganas de disfrutar de la vida. De esto habla precisamente en este primer capítulo, donde Lago analiza cómo son esos trece millones de españoles que superan los 65 años , según un estudio de CaixaBank Research.

Y no solo eso: la generación más numerosa de la historia de nuestro país se jubilará a lo largo de las próximas dos décadas y vienen con aires nuevos. Ya no son como sus padres a su edad. Los Baby Boomers se cuidan, hacen más deporte, viajan, disfrutan de su tiempo libre, quieren residencias diferentes... Es decir, están reinventando su modo de estar en el mundo hasta el final. Así que no es de extrañar que los sectores económicos también se estén reinventando para ellos. ¡Los seniors van a mover el mundo!