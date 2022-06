Que Laponia, esa región del norte de Finlandia, se puede visitar no es ninguna novedad. Que durante tu estancia allí probablemente vayas a ver auroras boreales, tampoco. Ahora bien, la cosa cambia si de lo que hablamos es de dormir en un castillo de nieve. Quizá no sea tan gótico como el que uno se imagina cuando lee la historia de Hans Christian Andersen, pero existe y puedes alojarte en él. Eso sí, únicamente entre los meses de enero y abril.

No obstante, hay que decir que la isla Robinson Crusoe existe. Está algo alejada del Orinoco, no la baña el Atlántico sino el Pacífico y no, no es venezolana. Es chilena. Integra el archipiélago Juan Fernández, en la provincia de Valparaíso; actualmente está habitada y no siempre se llamó así. Si lo hace es porque en ella vivió durante cuatro años, entre 1705 y 1709, el marinero escocés Alexander Selkirk. Entonces sí que estaba desierta y los estudiosos dicen que fue su historia la que inspiró a Defoe para escribir su novela.